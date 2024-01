Perseguita l'ex compagna: braccialetto elettronico per un 48enne E' successo a Ogliastro Cilento, in azione i carabinieri

Un 48enne originario di Ogliastro Cilento è stato sottoposto dai carabinieri al “divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico” emesso, su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per minaccia aggravata.

Vittima la sua ex compagna. Il provvedimento è scattato in seguito alla denuncia-querela presentata dalla donna per le continue vessazioni da parte dell’uomo.