Scafati, sorvegliato speciale sorpreso in auto: arrestato dai carabinieri Un 36enne di Boscoreale è finito agli arresti domiciliari

I carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato in flagranza di reato per violanzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza un 36enne di Boscoreale. I carabinieri durante un servizio di controllo del territorio hanno intimato l'Alt al veicolo condotto dal 36enne, accertando che il conducente era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un altro comune. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.