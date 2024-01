Traffico di droga tra Napoli e Salerno fino a Scalea: sgominata la banda L'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro: spaccio di cocaina e hashish, 4 arresti

Traffico di droga - in particolare cocaina e hashish - per un sodalizio criminale che operava tra le province di Napoli e Salerno fino alla piazza di Scalea, in Calabria.

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha coordinato le indagini - condotte dalla guardia di finanza - che hanno portato all'arresto di quattro persone. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di droga.

Cocaina e hashish smerciate a Scalea, nota località turistica frequentata da migliaia di campani. Qui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, operava il sodalizio criminale che si occupava dell'acquisto e lo smercio di droga, attraverso una collaudata rete di fornitori. E il traffico arrivava fino a Napoli e Salerno, dove sono state eseguite le misure cautelari.

Per comunicare, gli indagati utilizzavano telefoni cripitati. Il provvedimento del gip di Catanzaro segue quello adottato lo scorso mese di luglio dal collega del tribunale di Salerno.