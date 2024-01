Abusi sessuali sulle figlie minorenni della compagna, arrestato Anche la madre nel mirino di Procura e polizia, che hanno ricostruito l'orrore domestico

Abusi sessuali su due ragazzine: è l'accusa che la Procura di Salerno contesta ad una coppia, un uomo e una donna. Quest'ultima, oltretutto, sarebbe la madre delle vittime.

Le indagini, affidate alla polizia, avrebbero ricostruito un contesto nel quale le due ragazzine sarebbero state maltrattate e abusate.

L'uomo avrebbe commesso le violenze - contestate in forma aggravata - ai danni di una delle due figlie della compagna ed in presenza della sorella. Entrambe le vittime sono già state date in affidamento.

Per l'uomo sono scattati i domiciliari, mentre alla madre è stato notificato il divieto di avvicinamento.