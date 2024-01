Capaccio Paestum: aggredisce il fratello e la madre, arrestato In azione i carabinieri

Aggredisce il fratello e la madre, in azione le forze dell'ordine. Il 24 gennaio scorso a Capaccio Paestum i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato G.G. per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo l'accusa avrebbe usato violenza sui familiari per futili motivi.