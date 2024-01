Scafati, perseguita l'ex compagna: intervengono i carabinieri La donna non sopportava più le continue vessazioni del 39enne

I carabinieri della tenenza di Scafati hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa su richiesta della procura dal gip del tribanle di Nocera Inferiore, nei confronti di un 39enne per maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi e per lesioni personali aggravate nei confronti dell'ex compagna. Il provvedimento è scaturito dopo la denuncia della donna che non sopportava più le continue evssazioni dell'indagato.