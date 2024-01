Salerno, sventato furto in casa al Rione Petrosino: fermate tre persone La loro posizione è ora al vaglio della Polizia che è intervenuta tempestivamente

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sventato un tentativo di furto in un appartamento di via Giovanni De Falco, a Salerno. I poliziotti della sezione Volanti, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti tempestivamente nel rione Petrosino, riuscendo a bloccare tre uomini, sospettati di aver fatto irruzione in un’abitazione con l’intento di svaligiarla. I tre sono stati condotti in caserma e la loro posizione è ora al vaglio degli investigatori che stanno provando a ricostruire quanto accaduto. L’episodio ha suscitato grande clamore nel quartiere di Salerno: in tanti, infatti, hanno seguito con apprensione l’intervento delle tre volanti, tirando un sospiro di sollievo nel momento in cui si è capito che il tentativo di furto era stato sventato dalla Polizia.