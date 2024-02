Tragico rinvenimento nel Salernitano, straniero trovato cadavere E' successo in una piazzola in localita' Trivio nel comune di Castel San Giorgio

Il cadavere di un uomo e' stato rinvenuto, nella serata di ieri, in una piazzola in localita' Trivio nel comune di Castel San Giorgio, nel Salernitano. Stando a quanto si apprende, potrebbe trattarsi di una persona straniera. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme. Sul posto, oltre i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire all'identita' della vittima e per stabilire la causa del decesso. L'indagine e' coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.