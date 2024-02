Roccapiemonte: anziana trovata morta in casa Il decesso risalirebbe a circa 10 giorni fa, a dare l'allarme i vicini di casa dell'ottantenne

Era morta da circa dieci giorni l'ottantenne trovata senza vita nella sua abitazione a Roccapiemonte. A far scattare l'allarme alcuni vicini di casa della donna che viveva da sola, non era sposata e non aveva figli. Non vedendola uscire per le solite commissioni si erano preoccupati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che, dopo aver forzato la porta dell'abitazione, hanno fatto l'amara scoperta. Presumibilmente la morte, avvenuta per cause naturali, risalirebbe a una decina di giorni fa.