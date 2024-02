Aggressione alle divise dopo la sparatoria: "Non c'è rispetto per lo Stato" Il rammarico del questore, la vicinanza del prefetto Esposito alle forze di polizia

Una serata di follia e violenza, quella vissuta giovedì sera a Matierno. Prima la sparatoria lungo la centralissima Via Degli Etruschi (con un 73enne gambizzato da un commando di due uomini che lo hanno centrato da un'auto), poi l'aggressione alle forze dell'ordine.

"La cosa che dà fastidio è che è mancato il rispetto per lo Stato. Polizia e carabinieri lo rappresentano, e quanto accaduto a Matierno è un episodio spiacevole", le parole del questore di Salerno Giancarlo Conticchio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto Francesco Esposito, che ha ricordato come "nel corso delle attività di indagine per individuare i responsabili del ferimento a colpi di arma da fuoco del titolare di un esercizio commerciale avvenuto poco prima – quattro militari della compagnia Carabinieri di Salerno e quattro uomini in servizio presso la squadra mobile della questura di Salerno sono stati aggrediti ripetutamente da due pregiudicati tratti in seguito in arresto, in flagranza di reato, per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale - si legge in una nota dell'inquilino del Palazzo di Governo -. Esprimo solidarietà a polizia e carabinieri, che ringrazio per la tempestività e l’efficacia con cui hanno portato a termine l’intervento confermando elevata capacità di coordinamento operativo, senso dello Stato e spirito di sacrificio, qualità che quotidianamente accompagnano il loro impegno per prevenire i reati e affermare la legalità nell’interesse dell’intera comunità. Auguro una pronta guarigione al personale della polizia e ai militari dei Carabinieri che sono rimasti feriti nell’adempimento del loro dovere".