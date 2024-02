Salerno, tentano furto in una lavanderia del centro: tre fermati dai carabinieri Al vaglio la posizione di due uomini e una donna

Stavano provando a svuotare la cassaforte di una lavanderia automatica di corso Garibaldi a Salerno quando sono stati colti in flagranza dai carabinieri. Tre persone, due uomini ed una donna, tutti provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati fermati dai militari dell'aliquota di pronto intervento. I carabinieri stavano effettuando un servizio di controllo quando hanno notato movimenti sospetti all'interno dell'attività. Intervenuti per verificare, hanno scoperto che la banda aveva scardinato la cassa e sfondato il muro per portare via l'incasso. Ingenti i danni causati all'attività che dovrà chiudere per qualche giorno, in attesa di ripristinare il tutto.

I carabinieri, fortunatamente, sono riusciti a bloccare i tre, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ma l'episodio, purtroppo, conferma come i furti siano in aumento anche nelle zone del centro di Salerno.