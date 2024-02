Incidente tra due auto a Salerno: i feriti portati in ospedale Lo scontro è avvenuto nei pressi dello stadio Arechi

Due auto si sono scontrate a Salerno, per cause ancora da chiarire. E' successo in Via Pastore, nelle vicinanze dello Stadio Arechi. Feriti i conducenti delle vetture che sono stati portati dai sanitari del 118 all' ospedale “Ruggi D'aragona”. Sul posto per i rilievi gli Agenti della Polizia Municipale.