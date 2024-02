Salerno, danneggiata la sede dell'emittente televisiva Telecolore Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Danneggiata la sede dell'emittente televisiva Telecolore. È accaduto questa mattina in via Palestro, a Salerno. A ricostruire quanto accaduto, con un post pubblicato sui social, sono proprio i giornalisti di Telecolore. “Un uomo ha chiesto di entrare con la forza per parlare della situazione della Salernitana – si legge nel post -. Al diniego dei colleghi, successivamente questa persona ha preso una pietra, ha distrutto il citofono, ha divelto una delle videocamere di sorveglianza, ha danneggiato e girato altre videocamere, e rovesciato un cestino portaoggetti situato dinanzi all'ingresso”.

Gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica sono al lavoro per identificare il responsabile che, dopo i fatti, si è dileguato. “Nessuno ci metterà il bavaglio. Continueremo a raccontare i fatti e ad esprimere liberamente le nostre opinioni”, ha detto Franco Esposito, direttore di Telecolore.

Dura la condanna anche da parte dell'Ordine dei Giornalisti della Campania che si è detto vicino all'emittente. "Questa mattina ignoti hanno preso di mira l'ingresso di Telecolore a Salerno. Un uomo ha chiesto di entrare per parlare della situazione della Salernitana. Al diniego dei colleghi, l'uomo ha preso una pietra, ha distrutto il citofono, ha divelto una delle videocamere di sorveglianza, ha danneggiato e altre videocamere e rovesciato un pesante cestino portaoggetti situato dinanzi all'ingresso", si legge in una nota. Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica. "Ci auguriamo una rapida conclusione dell'indagine", conclude la nota.

LA SOLIDARIETA' DI PINO BICCHIELLI - “Solidarietà ai giornalisti di Telecolore per il vile atto subìto”. Lo ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli in merito al vile atto di questa mattina quando una persona si è scagliata contro la sede dell’emittente. “Al direttore di Telecolore Franco Esposito, alla redazione tutta, ai tecnici la solidarietà mia e del gruppo di Noi Moderati. Un gesto ignobile che non può in alcun modo essere giustificato - dice il deputato salernitano -. La libertà di stampa va difesa sempre e comunque, in ogni sede. Il tentativo di mettere il bavaglio alla stampa non deve in alcun modo trovare spazio. Ci auguriamo si possa presto far luce sull’episodio, punire severamente il responsabile. Telecolore non può e non deve arrendersi, siamo certi non accadrà mai. Noi ci siamo, pronti a difendere e a schierarci dalla parte della stampa giusta, onesta, che va avanti nonostante le tante difficoltà”.