Servizio "alto impatto" a Matierno, blitz interforze nel quartiere di Salerno Il bilancio è di una persona arrestata e un'altra denunciata

Servizio interforze "alto impatto" questa mattina a Salerno. Dalle prime ore dell'alba, personale della Polizia di Stato, militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero delle Forze di Polizia, hanno preso parte al servizio predisposto dal questore nel rione Matierno.

Nel corso delle attività, che hanno visto la partecipazione di più di 80 uomini ed il supporto di contingenti di rinforzo, sono state effettuate circa 20 perquisizioni alla ricerca di droga e armi.

Al termine delle attività, è stato arrestato C.G., 30 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati, nascosti all'interno di un frigorifero, circa 400 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di circa 500 euro.

È stata inoltre trovata una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, sottoposta a sequestro al fine di procedere agli accertamenti tecnici. A seguito di un'altra perquisizione è stato denunciato in stato di libertà V.G., 54 anni, trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, in quanto ritenuto anch'egli responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intera zona di intervento è stata presidiata da equipaggi delle forze di Polizia che hanno proceduto al controllo di più di 150 persone e di circa 120 veicoli, alcuni dei quali sottoposti a sequestro poiché privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia.