Perseguita la sua ex con messaggi e minacce di morte: arrestato 37enne In azione i carabinieri, l'accusa è di atti persecutori

A Fisciano i carabinieri della stazione di Qualiano, con il supporto dei militari locali, hanno effettuato un arresto differito nei confronti di un 37enne per atti persecutori. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, dopo che in mattinata aveva inviato numerosissimi messaggi alla propria ex. Messaggi di morte alla giovane che nelle ultime settimane aveva denunciato più volte il suo stalker. Nel corso della relazione, durata 9 mesi, il 37enne avrebbe avuto atteggiamenti violenti e possessivi.

Non accettava la fine della relazione, si era più volte presentato sotto casa della vittima e addirittura davanti scuola dei figli della donna.

Sono tante le mail e i messaggi social pieni di odio che la vittima ha mostrato ai carabinieri di Qualiano e che evidenzierebbero la condotta dell'uomo nelle ultime 48 ore, i militari hanno così deciso di procedere all'arresto differito. Il cellulare è stato sequestrato.