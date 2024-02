Era ricercato da tre anni in Francia, cittadino marocchino preso a Salerno Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo

Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’ufficio immigrazione e della squadra mobile della Questura di Salerno hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo nei confronti del cittadino marocchino H.N. di 50 anni.

Lo straniero aveva già tenuto, nel suo periodo in Italia, una condotta contraria alla legge, rendendosi responsabile di contrabbando dal Marocco di merci contraffatte, di sostituzione di persona e di falsità ideologica, oltre ad aver guidato l’automobile senza aver mai conseguito la patente.

In Francia lo straniero era ricercato ormai da tre anni per aver fatto parte di una organizzazione criminale dedita al furto ed al riciclaggio internazionale di pannelli fotovoltaici: il traffico illecito si concludeva poi in Marocco dove i pannelli fotovoltaici provento di furto venivano rivenduti al mercato nero.

Il cittadino è stato arrestato e tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’estradizione verso la Francia dove verrà giudicato dal Tribunale di Montepellier.