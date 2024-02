Pauroso incidente tra bus e auto, tre feriti trasportati in ospedale L'impatto è stato violento

E' di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata ad Albanella, in località "Matinella". Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e un bus.

Per cause in corso di accertamento il veicolo ha impattato contro il mezzo del trasporto pubblico: lo scontro è stato molto violento. Tre le persone trasferite negli ospedali di Eboli e Salerno: si tratta di due autisti del bus e della donna che si trovava al volante dell'automobile.

Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia municipale.