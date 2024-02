Perde il controllo dello scooter e cade, muore a soli 40 anni Tragedia nel primo pomeriggio: annullati tutti gli eventi di carnevale a Sant'Egidio Monte Albino

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno: nel primo pomeriggio, in via Carlo Tramontano a Pagani, un 40enne originario di Sant'Egidio del Monte Albino ha perso la vita in seguito ad un incidente.

L'uomo, M.P. le sue iniziali, era alla guida di uno scooter di cui ha perso il controllo, andandosi a schiantare. Da chiarire le cause: tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri (che indagano sul sinistro), non si esclude che la vittima sia caduta per evitare un cane in strada.

Inutile, purtroppo, l'intervento dei medici del 118. Per il 40enne non c'è stato nulla da fare.

Una tragedia che ha sconvolto due comunità: Pagani, dov'è avvenuto l'incidente, e Sant'Egidio del Monte Albino, comune in cui l'uomo era residente.

"Poco fa, un nostro giovane concittadino ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Pagani. In segno di lutto e di rispetto per il dolore che ha colpito la sua famiglia e l'intera comunità di Sant'Egidio del Monte Albino, l'amministrazione comunale, d'intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi previsti per il Carnevale": questo il messaggio del Comune appena appresa la notizia del tragico incidente stradale.