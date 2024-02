Rapina armato di un coltello un tabacchi di Salerno: arrestato un 17enne Si trova ora in un istituto penale minorile

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla Procura ed accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, a carico del 17enne M.A..

Il minorenne sarebbe infatti risultato gravemente indiziato dei reati di rapina, porto di armi in luogo di pubblico e furto aggravato. Gli Agenti della Squadra Mobile lo hanno infatti riconosciuto quale autore di una rapina commessa ai danni di un tabaccaio della zona orientale di Salerno.

Il ragazzo, già arrestato dai poliziotti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e collocato in comunità, il 19 gennaio scorso si sarebbe allontanato arbitrariamente dal luogo di custodia, dove aveva precedentemente sottratto un coltello dalla cucina. Si sarebbe quindi recato a Salerno e, con il volto coperto sarebbe entrato nell’esercizio commerciale, minacciando il gestore puntandogli il coltello e portando via 600 euro.

Le indagini, avviate nell’immediato, hanno consentito di documentare minuziosamente le fasi del reato, di individuare ed identificare il presunto responsabile del reato anche riscontrando la sua evasione dalla comunità dove si trovava, rinvenendo gli abiti utilizzati in occasione della rapina.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno quindi proceduto alla notifica dell’ordinanza di custodia nei confronti del minore che si trova nell’Istituto Penale Minorile per i reati precedentemente contestati.

Sulla vicenda si è espresso il questore Giancarlo Conticchio:

“L’attività delle Forze dell’ordine è quotidianamente guidata dallo scopo principe di garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

La prevenzione è fondamentale e si realizza attraverso un interscambio reciproco e virtuoso tra la professionalità dei poliziotti e la collaborazione dei cittadini. Ma dove ciò non basti, quando si verifichino reati odiosi come i furti o le rapine nelle abitazioni o negli esercizi commerciali, l’attività di contrasto posta in essere, in perfetta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, consente di assicurare alla giustizia gli autori dei reati, contribuendo così a garantire l’ordinata convivenza civile.

A tal punto, esprimo i miei sentimenti di gratitudine al diuturno lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato dell’intera provincia di Salerno”