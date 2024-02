Incendio in una palazzina ad Angri: intervengono i vigili del fuoco In fiamme tetto e sottotetto, il rogo è scaturito dalla canna fumaria

Momenti di paura intorno alle 13 di oggi ad Angri, in via Nazionale, fiamme in una palazzina di 2 piani. L'incendio si è sviluppato nella canna fumaria coinvolgendo tetto e sottotetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nocera supportati da 2 autobotti, una proveniente anche da Salerno. I caschi rossi hanno portato sul tetto le attrezzature, con l'ausilio di un cordino da lavoro.

Hanno utilizzato mototroncatore e motoseghe per aprire delle feritoie e permettere l'areazione per l'uscita dei fumi oltre a dar modo ai vigili del fuoco di raggiungere tutti i punti interessati dall'incendio. All'arrivo sul posto le fiamme erano già alte alte. L'appartamento è stato salvato dai soccorritori che hanno ricevuto i sinceri ringraziamenti da parte dei proprietari.