Attacco no vax alla Cgil di Salerno, Ricci: "Non bisogna abbassare la guardia" Le scritte davanti alla sede del patronato

"Questa mattina una sede del Patronato della CGIL Salerno è stata oggetto di un atto vile da parte di ignoti. È evidente che non si tratta di episodi isolati, ma che dietro c'è una regia precisa contro le organizzazioni democratiche e una strategia oscurantista, cominciata con l'attacco alla Cgil nazionale. Terremo la schiena non dritta, drittissima, di fronte ad un attacco vigliacco e ingiustificabile.

È il segnale che non bisogna abbassare la guardia!"



A dirlo è il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, commentando l'attacco da parte di ignoti alla sede del Patronato Inca Cgil di Salerno.