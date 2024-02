Omicidio-suicidio ad Agropoli, proseguono le indagini della Procura Disposti nuovi accertamenti tecnici nell'abitazione della strage

I carabinieri del Ris sono pronti a tornare nell'abitazione di via Donizetti ad Agropoli, dove lo scorso 22 gennaio sono morti Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo. Omicidio-suicidio la pista più accreditata nelle ipotesi investigative, ma la Procura di Salerno ha disposto nuovi accertamenti.

La prossima settimana, infatti, i carabinieri effettueranno ulteriori indagini sul luogo della strage familiare. L'obiettivo è avere un quadro quanto più possibile completo per dare risposte agli interrogativi ancora aperti. Gli specialisti dell'Arma dovranno anche riscontrare le dichiarazioni della figlia della coppia, presente in casa al momento della tragedia ma che non si sarebbe accorta di nulla.