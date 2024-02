Spaccio di droga a Salerno: arrestato un 16enne a Pastena Il giovane scoperto con dell'hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno arrestato un sedicenne del posto, indiziato per detenzione e spaccio di hashish. Il giovane è stato fermato nella zona di Pastena nota come "Ciampa di cavallo”, aveva addosso 21 grammi di hashish.

In seguito ad una perquisizione domiciliare i militari hanno ritrovato altri 488 grammi della stessa sostanza nella sua abitazione, insieme a materiali per il confezionamento dello stupefacente. Il 16enne è ora in attesa dell'udienza di convalida presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.