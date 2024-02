Michele muore in ospedale a 14 anni: la procura di Nocera apre un'inchiesta Il ragazzo sarebbe stato due volte al pronto soccorso nei giorni scorsi

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sul decesso del 14enne di Sarno, Michele Annunziata. Il ragazzino è morto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove era stato trasferito dal Martiri del Villa Malta. Era lì che i genitori lo avevano portato durante la notte, perché stava male. Le sue condizioni sono però precipitate velocemente, in modo irrecuperabile.

La madre e il padre di Michele, che viveva a Sarno e frequentava la scuola secondaria di primo grado Itis, hanno sporto denuncia ai carabinieri per fare luce su una tragedia inaccettabile. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta. I militari hanno portato via le cartelle cliniche, la salma è sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutta la comunità dell’agro e l’istituto frequentato dal 14enne sono sotto choc e addolorati per quanto successo. Pare che già qualche giorno fa il 14enne sia stato portato in ospedale dai genitori per un malore per poi essere dimesso per ben due volte.