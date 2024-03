Violentissima lite tra stranieri: calci e pugni, poi uno dei due muore Sull'episodio, avvenuto a poca distanza dalla cittadella giudiziaria, indaga la Polizia

Sarà la Polizia a chiarire cos'è accaduto in via Cacciatore a Salerno, tra la cittadella giudiziaria e il terminal bus di Vinciprova.

Due persone di nazionalità straniera, per cause in corso di accertamento, si sarebbero rese protagoniste di una lite molto violenta. Calci e pugni a raffica, colpi sferrati in maniera spietata.

Ad avere la peggio uno dei due contendenti, deceduto dopo la disperata corsa in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118. Da chiarire cosa abbia provocato il decesso. Non si esclude che possa essere stato un malore, in conseguenza del pestaggio.

Sul posto, per i rilievi e per dare una risposta agli interrogativi aperti, gli agenti della Questura di Salerno. Gli investigatori hanno anche raccolto le testimonianze delle persone presenti, che hanno assistito alla scena.