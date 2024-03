Salerno, 49enne georgiano morto dopo la lite: è caccia al presunto aggressore L'autopsia chiarirà le cause del decesso. Al vaglio le immagini delle telecamere

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sabato sera in via Cacciatore, a Salerno, dove un 49enne georgiano ha perso la vita al culmine di una lite. I poliziotti hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere presenti in zona, nella speranza di recuperare elementi utili ai fini investigativi. Gli agenti, guidati dal vice questore Gianni Di Palma, sono riusciti a mettere insieme i primi pezzi del puzzle.

Intorno alle 18.30, nell'area che si trova tra il tunnel della lungoirno e il terminal dei bus di via Vinciprova, c'è stata una violenta lite, presumibilmente tra due stranieri. Ad avere la peggio è stato il 49enne georgiano, colpito con una violenza inaudita e soccorso da alcuni passanti. Poco dopo l'arrivo del 118 l'uomo è andato in arresto cardiaco. I sanitari gli hanno prima praticato le manovre rianimatorie, disponendo poi il trasferimento d'urgenza al “Ruggi” dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere nonostante il tentativo dei medici di strapparlo alla morte.

Soltanto l'autopsia potrà chiarire se il decesso sia stato diretta conseguenza delle lesioni riportate nella lite o se il 49enne abbia avvertito un malore, in conseguenza del pesteggio.

Nel frattempo gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per individuare l'altra persona coinvolta nella lite che, al momento, resta ignota.