Salerno, morto dopo il pestaggio in strada: la Polizia ascolta i testimoni Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere per individuare l’aggressore

A Salerno proseguono le indagini della Squadra Mobile per ricostruire dinamica e movente della lite avvenuta sabato seranei pressi di via Vinciprova e a seguito della quale è morto un 49enne georgiano. Gli agenti, agli ordini del vice questore Gianni Di Palma, hanno ascoltato diversi testimoni che si trovavano in zona al momento della lite. Contestualmente i poliziotti stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per provare a dare un volto al presunto aggressore che, al momento, resta ignoto. Il sospetto degli investigatori è che si tratti di un altro straniero. Ma, fin qui, non è stato possibile risalire alla sua identità. L'indagine, dunque, si sta rivelando particolarmente complessa. La lite è avvenuta intorno alle 18,30, nello spazio compreso tra il tunnel della Lungoirno e il terminal degli autobus. Ad avere la peggio è stato il 49enne georgiano, colpito ripetutamente con calci e pugni. L'uomo, inizialmente, è stato soccorso da alcuni passanti. Poco dopo l'arrivo del 118 l'uomo è andato in arresto cardiaco. I sanitari gli hanno prima praticato le manovre rianimatorie, disponendo poi il trasferimento d'urgenza al “Ruggi” dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Soltanto l'autopsia potrà chiarire se il decesso sia stato diretta conseguenza delle lesioni riportate nella lite o se il 49enne abbia avvertito un malore a seguito del pestaggio.