Truffa sui fondi Invitalia destinati ai disoccupati, 5 imprenditori nei guai Le indagini della Corte dei conti e della Finanza: sequestrati beni per quasi un milione di euro

Cinque imprenditori salernitani indagati e un presunto danno erariale da quasi 1 milione di euro. La Procura regionale della Corte dei Conti ha ricostruito quello che per la guardia di finanza è una truffa per i contributi Invitalia.

Le indagini sono state coordinate dal pm partenopeo Davide Vitale. Nel mirino l’indebita percezione di contributi per piccole attività avviate da disoccupati o persone in cerca di prima occupazione, sia a fondo perduto che con tasso agevolato.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero percepito contributi per l’acquisto di beni e forniture, ma solo sulla carta, rendicontando spese mai avvenute.

I sigilli sono scattati per 5 unità immobiliari e due quote di partecipazione per un totale di 950mila euro.