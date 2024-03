Morte di Dylan Maratea, indagini per omicidio stradale Domani si terrà l'autopsia poi la salma sarà restituita alla famiglia

Si terrà domani l’autopsia sulla salma del 23enne di Battipaglia Dylan Maratea, morto giovedì pomeriggio in via delle Industrie. Si indaga per omicidio stradale e lesioni personali colpose, questa l’ipotesi di reato per l’incidente costato la vita al giovane muratore appassionato di trap. L’amico 26enne che era con lui sul motorino 125 ha riportato solo una frattura al braccio.

Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno permesso agli inquirenti di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E’ emerso come il 23enne abbia prima sorpassato un camion per poi perdere il controllo del mezzo, finendo contro un palo e morendo sul colpo per il violento impatto, non indossava il casco. L’aesame autoptico potrà fornire dettagli importanti per ricostruire quei drammatici attimi, poi la salma sarà rilasciata per i funerali.