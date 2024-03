Beccato con la droga in casa mentre è ai domiciliari: arrestato In azione i carabinieri a Salerno

Il 4 marzo scorso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno hanno proceduto all’arresto di A.A., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo una perquisizione in casa dell’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono stati trovati dai militari 153 grammi di hashish e 72 di marijuana, oltra a materiale per il confezionamento e un bilancino.