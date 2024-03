Incendio in abitazione a Pastena, evacuato l'intero palazzo: un intossicato Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco: tra le persone soccorse anche un neonato

Paura questa mattina nella zona orientale di Salerno, dove un appartamento - per cause da accertare - ha preso fuoco in via Raffaele Guariglia.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza lo stabile al quinto priano.

Una persona è rimasta intossicata dai fumi: i medici hanno controllato altri 4 residenti del palazzo e un neonato.

In via precauzionale l'intero stabile è stato evacuato.