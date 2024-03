Spaccio all'interno del circolo ricreativo di Battipaglia: chiuso dalla polizia Trovate cocaina e hashish sotto i tavolini del bar e nel bagno

Con provvedimento del Questore di Salerno, è stata disposta la chiusura di un circolo ricreativo a Battipaglia per 10 giorni.

La decisione consegue agli arresti che gli Agenti del Commissariato di Battipaglia fecero a metà gennaio, quando sorpresero due persone all’interno del circolo che compivano condotte riconducibili allo spaccio.

Al controllo che ne è seguito, sono state trovate 21 dosi di cocaina (10 gr) e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 18,37sotto i tavolini del bar e all’interno dei servizi igienici.

Considerata questa una situazione di pericolosità sociale, il questore ha deciso di sospendere le attività di questo pubblico esercizio attraverso il provvedimento previsto dall’art.100 Tulps che rappresenta un importante strumento preventivo, in quanto offre all’Autorità di P.s. la possibilità di emettere un provvedimento cautelare volto ad eliminare in via preventiva possibili fonti di pericolo per la sicurezza pubblica.