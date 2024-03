Cresce la tensione in vista di Nocerina-Cavese: auto danneggiate e paura Il derby del campionato di serie D si giocherà domani al S.Francesco. Cuofano: "Questo non è tifo"

Cresce la tensione in vista del derby di domani tra la Nocerina e Cavese. Lo scontro al vertice del campionato di serie D, girone G, si giocherà domenica alle 14.30 allo stadio San Francesco, con accesso consentito soltanto ai tifosi residenti a Nocera Inferiore e Nocera Superiore. La Cavese è prima con 56 punti, la Nocerina è seconda ma è attardata di 11 punti. Il derby di domani, dunque, rappresenterà l'ultima chance per provare a riaprire il campionato e - quando mancano 9 partite al termine della stagione - riaccendere la corsa per la promozione in serie C.

Ma alla vigilia del derby, purtroppo, è la cronaca a prendere la scena. Nella notte si sono verificati problemi di ordine pubblico in alcune strade di Nocera Superiore, al confine con la città di Cava de' Tirreni. Ad agire, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe stato un gruppo di 30-40 persone, presumibilmente provenienti da Cava. I raid sono andati in scena in orari differenti, il primo intorno a mezzanotte e il secondo dopo le tre. Agli atti risulta un'auto danneggiata ma non ci sono stati scontri di massa tra le due tifoserie. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore per ricostruire quanto accaduto. Ma l'episodio avvenuto in nottata renderà necessari anche ulteriori controlli fino al post-gara di domani.

Cuofano (Nocera Superiore): "Questo non è tifo"

Sui social è arrivata la condanna da parte del sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano. "I danneggiamenti e le rappresaglie avvenute stanotte lungo alcune strade di Nocera Superiore - tra via Randino, via Citola, via della Libertà - e lo striscione attaccato alla ringhiera dei 36 alloggi sono il gesto vile di uno sparuto gruppo di violenti che non hanno nulla a che vedere con il tifo e lo sport. Nocerina-Cavese è una partita di calcio dal forte spirito sportivo, ma non di certo il pretesto per qualche violento con ben altre intenzioni.

Ci sono indagini in corso da parte del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore su quanto accaduto stanotte e daremo come Istituzione la massima collaborazione alle forze dell’ordine, anche nella fase di presidio del territorio: per domani abbiamo assicurato appoggio ai controlli con le nostre pattuglia della Polizia Municipale che saranno in presidio sul ponte in località San Clemente. Non consentiremo di rovinare una giornata di calcio alle famiglie ed ai tifosi sani che domani vorranno andare allo stadio: sono certo di poter condividere questo impegno anche con il collega di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli", il messaggio del primo cittadino di Nocera Superiore.