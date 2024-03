"Dylan ti vogliamo bene", l'addio al 23enne morto in un incidente Oggi a Battipaglia il funerale del giovane muratore che amava la trap

Questo pomeriggio Battipaglia ha dato l’ultimo saluto al 23enne Dylan Maratea, il muratore appassionato di trap morto il 29 febbraio scorso in un tragico incidente stradale. Lo schianto mentre era alla guida del suo scooter, con lui un’amico 26enne, ferito in modo non grave. Ad officiare il rito funebre, celebrato nella Chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù, don Luigi Piccolo che durante l’omelia si è rivolto direttamente a Dylan esprimendo il suo affetto e quello di tutti i presenti.

Intanto proseguono le indagini sull’incidente mortale costato la vita al giovane, della vicenda si sta occupando la procura di Salerno che indaga per omicidio stradale. Il 23enne, dopo un sorpasso avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il cordolo e poi sbattendo su un palo, morendo sul colpo.