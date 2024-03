Salerno, giovane sorpreso sotto casa della ex con un coltello: arrestato E' accaduto questa mattina a Matierno, provvidenziale l'intervento dei carabinieri

Era già destinatario di una procedura di ammonimento l'uomo (si tratta di un ragazzo non ancora trentenne) che, questa mattina, è stato fermato ed arrestato a Matierno dai carabinieri della compagnia di Salerno. I militari, agli ordini del comandante Antonio Corvino, lo hanno intercettato sotto casa della sua ex, armato di un coltello. A lanciare l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine è stata proprio la donna che, preoccupata per la presenza minacciosa sotto casa del suo ex compagno, ha deciso di contattare il numero di emergenza.

I militari in pochi minuti sono arrivati nella zona alta della città, sorprendendo l'uomo che, all'arrivo dei militari, era ancora armato. Condotto in caserma, dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di Fuorni. L'episodio avvenuto questa mattina a Salerno conferma, ancora una volta, l'importanza di denunciare e chiedere aiuto subito alle forze dell'ordine per evitare che situazioni simili possano degenerare.