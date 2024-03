Incidente tra due auto in Litoranea, un veicolo si ribalta Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Brutto incidente questa mattina sulla Litoranea di Salerno, dove - per cause in corso di accertamento - si è registrato un sinistro che ha coinvolto due vetture. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine: paura ma nessuna grave conseguenza per gli occupanti.

Inevitabili i disagi alla circolazione. Problemi soprattutto al trasporto pubblico, dal momento che di fatto era impossibile il transito dei bus.