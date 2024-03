Screening del cancro al colon retto, patto Asl-Guardia di finanza L'importanza della prevenzione: l'iniziativa rivolta a chi ha già raggiunto i 50 anni

Presso la sede del comando provinciale della Guardia di finanza di Salerno è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il comandante Oriol De Luca e il direttore generale dell'Asl, Gennaro Sosto.

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, nel piano già in atto di prevenzione delle malattie oncologiche, ha accolto con entusiasmo la richiesta delle Fiamme gialle di siglare appunto un accordo al fine di sensibilizzare gli appartenenti al Corpo a sottoporsi all’attività di screening del colon retto.

L’attività diagnostica è riservata a coloro che hanno già raggiunto i 50 anni di età e che abbiano residenza o domicilio sanitario in uno dei 158 Comuni della provincia di Salerno. L’ASL si impegna, per due anni, ad eseguire le analisi ed inviare direttamente i referti sia agli interessati che ai loro medici di base per un riscontro puntuale ed immediato.

"L’odierna sottoscrizione rappresenta una sinergia importante tra le due Amministrazioni, con lo scopo di sensibilizzare all’esame diagnostico e consentire agli operatori sanitari di poter intervenire sulla malattia ancor prima che si manifesti a livello clinico", si legge nella nota delle fiamme gialle salernitane.