Choc ad Agropoli, meccanico legato e derubato in casa I ladri hanno portato via soldi, gioielli ed armi: indagini in corso da parte dei carabinieri

Nonostante il rafforzamento dei controlli, prosegue l'escalation di furti nel Cilento. L'ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno in un'abitazione di via Cannetiello, ad Agropoli. La vittima è un meccanico 55enne del posto. L'uomo era da poco rincasato quando i ladri, tre persone con accento straniero, hanno fatto irruzione in casa da una finestra e lo hanno legato ad una sedia per poter agire indisturbati. La banda ha portato via soldi e gioielli, oltre ad alcuni fucili legalmente detenuti dal meccanico e che erano custoditi in una vetrinetta. Successivamente i ladri si sono impossessati dell'auto del meccanico, con la quale si sono dati alla fuga. La vettura, tuttavia, è stata abbandonata a distanza di pochi metri, nei pressi di una rotatoria in contrada Madonna del Carmine dove, probabilmente, c'era ad attenderli un quarto complice. Il meccanico, non senza fatica, è riuscito a liberarsi ed ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che, dopo aver effettuato tutti i rilievi, hanno ascoltato il racconto dell'uomo, verificando anche la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver raccolto elementi utili ai fini delle indagini.