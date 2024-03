Con l'auto-ariete sfondano supermercato, ma il furto della cassaforte fallisce Malviventi in azione: il veicolo utilizzato per fare irruzione nei locali commerciali

Sono dovuti fuggire a mani vuote, non riuscendo né ad aprire né a portar via la cassaforte. Ma hanno provocato danni ingenti.

Banditi in azione la notte scorsa a Pagani: a bordo di un'auto, infatti, i malviventi hanno fatto irruzione all'interno del supermercato Sole 365 di via Alcide De Gasperi.

Il veicolo è stato utilizzato come ariete per sfondare l'ingresso e introdursi all'interno dell'attività commerciale. Il colpo, però, non è stato messo a segno.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini. Acquisite le immagini di videosorveglianza della struttura, per provare a risalire all'identità degli autori del tentato furto.

Sono stati i dipendenti del supermercato a ripristinare i locali, incassando - questa mattina, alla riapertura - anche la solidarietà dei clienti.