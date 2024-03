Va in montagna a cercare asparagi ma cade in un canale: 64enne salvato E' accaduto nella zona di Aquara, l'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco

Era uscito in montagna per cercare asparagi ma non aveva fatto rientro a casa per pranzo. A salvare un 64enne sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, attivati dai carabinieri, hanno recuperato l'uomo in un canale. Le ricerche sono state effettuate nella zona di Aquara. I caschi rosso, intorno alle 16. sono riusciti a rintracciare il malcapitato che è stato recuperato e trasportato a braccia fino all'ambulanza. Fortunatamente nella caduta ha riportato soltanto escoriazioni. Ma l'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale sia per individuare l'uomo che per evitare conseguenze peggiori.