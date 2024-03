Colpito alla testa durante una rissa tra ragazzi: grave un 19enne di San Marzano E' successo ad Avellino, coinvolti otto giovani, sequestrati i cellulari

E' ricoverato in rianimazione in coma farmacologico all'ospedale Moscati di Avellino il 19enne di San Marzano Sul Sarno, ferito gravemente nel corso di una violenta rissa.

Coinvolti otto ragazzi, con età compresa tra i 18 e i 20 anni, provenienti da Avellino e Prata di Principato Ultra. Tutto è successo nella tarda serata del 17 marzo scorso in via Montuori, ad Avellino.

Il 19enne salernitano ha riportato gravi ferite alla testa e agli zigomi, è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico d'urgenza. La procura irpina e la squadra mobile hanno sequestrato i cellulari dei ragazzi coinvolti per far luce sulla vicenda e capire le cause di quanto accaduto. Da chiarire se tutto sia nato improvvisamente o se i ragazzi si siano dati appuntamento.