Paura nella notte a Scario, cinque giovani coinvolti in un incidente L'impatto è avvenuto lungo la strada statale 18

Paura nella notte a Scario, frazione di San Giovanni a Piro, dove si è verificato un incidente che ha visto coinvolti cinque giovani. L'impatto è avvenuto lungo la strada statale 18, intorno alle 2. Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fusion ed una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. Lo scontro è stato molto violento ma, fortunatamente, nessuno dei cinque giovani che si trovavano nelle due vetture è rimasto ferito in modo grave. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Vibonati che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.