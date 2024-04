Paestum, anche uno stand dei carabinieri all'Open Outdoor Experience 2024 Gli utenti potranno avere informazioni sulle riserve naturali gestite dai Carabinieri Forestali

Presso la manifestazione “Open Outdoor Experience 2024”, salone delle attività all’aria aperta che si sta svolgendo a Paestum, sarà possibile visitare gli stand allestiti dai Carabinieri Forestali. I visitatori saranno accolti da personale esperto di vari settori di specialità: Reparto carabinieri Biodiversità di Caserta, CITES Salerno, Reparto carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Centro Settore METEOMONT per l’Appennino Meridionale.

Gli utenti potranno interagire con i militari, chiedendo informazioni o curiosità sulle riserve naturali gestite dai Carabinieri Forestali in Campania, sulle specie protette dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione denominata in sigla C.I.T.E.S., nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante, sulle attività di tutela del territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, su come intraprendere in completa sicurezza le escursioni invernali in montagna seguendo le indicazione ed i consigli degli uomini del Servizio Meteomont dei Carabinieri.

Nello scorso anno migliaia sono stati gli accessi presso gli stand da parte di cittadini di ogni età amanti delle attività all’aria aperta.