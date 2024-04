Occupazioni abusive, spaccio e prostituzione: polizia in azione a Battipaglia Intensificati i controlli sul territorio

Nella giornata di ieri si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel Comune di Battipaglia, in risposta alle sempre crescenti istanze di sicurezza espresse dalla cittadinanza.

Il Questore di Salerno ha disposto l’intensificazione dei controlli – aventi finalità preventiva – che sono stati diretti in molteplici direzioni, secondo le direttive strategiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di attuare una efficace attività di prevenzione per tutte le forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale.

L’attività di servizio si è concentrata nella aree particolarmente degradate o esposte al rischio di fenomeni di illegalità diffusa, che hanno toccato tutti gli aspetti maggiormente critici di quella zona costiera: dalle occupazioni abusive, al traffico di stupefacenti, al commercio abusivo, immigrazione clandestina e prostituzione.

Il servizio è stato svolto dal personale di polizia del Commissariato di P.S. di Battipaglia e da 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Durante l’attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:

persone controllate: 120

veicoli controllati: 90

persone segnalate ai sensi dell’art.75 DPR 309/90: 1

stupefacente sequestrato: gr.5 Hashish

verbali di allomtanamento ex art. 9 e 10 Dl 14/2017: 3

persone denunciate per violazione Daspo aree urbane: 1

I servizi continueranno nei prossimi periodi, intensificandosi soprattutto nella fascia costiera che si accinge – avvicinandosi la stagione estiva – a diventare meta sempre più frequentata da parte di cittadini locali e turisti: al fine di garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini, la prevenzione resta lo strumento fondamentale che acquista vigore ed efficacia con la costante interazione tra la professionalità dei poliziotti e la collaborazione dei cittadini.