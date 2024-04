Frontale auto-furgone, imprenditore muore dopo quattro giorni in ospedale Non ce l'ha fatta Rosario Quaranta: era ricoverato al Cardarelli di Napoli

Ancora sangue sulle strade delle Campania: dopo quattro giorni d'agonia è morto all'ospedale "Cardarelli" di Napoli Rosario Quaranta, l'imprenditore di Capaccio Paestum coinvolto nell'incidente avvenuto lo scorso 18 aprile.

Il sinistro in Viale della Repubblica: l'uomo, per cause in corso di accertamento, era alla guida della sua auto. Fatale l'impatto frontale con un furgone guidato da un operaio.

Le condizioni di Quaranta sono apparse subito molto gravi: dopo l'iniziale ricovero al "San Luca" di Vallo della Lucania, il trasferimento al Cardarelli di Napoli.

I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma purtroppo inutilmente: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sull'incidente la Procura di Salerno ha aperto un'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo.