Fiamme nel deposito esterno dell'ospedale di Nocera, colonna di fumo nero A fuoco alcuni cassonetti e le suppellettili del nosocomio: si indaga sulle cause

Fiamme e paura questa mattina a Nocera Inferiore dove, per cause in corso di accertamento, si è sprigionato un incendio nel desposito antistante l'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore.

A fuoco cassonetti dein rifiuti e alcune suppellettili: non si esclude che il rogo possa essersi propagato da un comptattatore che si trovava nella zona.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore: una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell'incendio, preoccupando non poco pazienti e residenti della zona.