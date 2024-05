Battipaglia, torna l'incubo incendi: due auto distrutte dalle fiamme Negli ultimi mesi si sono susseguiti episodi simili

Dopo qualche settimana di tregua, le notti battipagliesi sono tornate ad essere rischiarate dalle fiamme che hanno devastato alcune auto in sosta.

L'ultimo episodio in via Adige: due i veicoli distrutti dal rogo che si è propagato in pochi minuti, danneggiando anche un cancello di metallo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dovranno anche accertare le cause che hanno provocato l'incendio.