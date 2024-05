Ascea: incidente sul lavoro, operaio cade da un'impalcatura E' stato trasferito in ospedale a Napoli

Paura ieri pomeriggio in un cantiere in località Stampella di Ascea. A ferirsi un operaio che, per cause ancora non chiare, è precipitato da un’impalcatura, cadendo da un’altezza di circa tre metri.

Trasportato d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania è stato poi trasferito, vista la gravità delle sue condizioni, presso l’ospedale dei Pellegrini di Napoli. Il giovane non è comunque in pericolo di vita.