Tentano di rubare in ospedale a Battipaglia: arrestati un uomo e una donna In azione la polizia

Sono stati beccati a danneggiare gli armadietti del personale sanitario nel pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia per rubarne il contenuto. Un uomo C.Z le sue iniziali, e una donna, C.D.G, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso dagli agenti del locale Commissariato di Polizia la mattina del 29 maggio.