Battipaglia, trovato in possesso di cocaina: arrestato L'attività è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato

A Battipaglia, nella giornata di martedì, gli agenti del locale commissariato hanno proceduto all'arresto di D.B. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di cocaina, nonché di materiale per la pesatura ed il confezionamento.